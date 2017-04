Animali fantastici e dove trovarli: la sfida del film in una clip esclusiva dal Blu-ray

NOTIZIE

J.K. Rowling e i protagonisti del prequel di Harry Potter tornano insieme per l'uscita del film in Home Video

03.04.2017 - Autore: La redazione



Per l'occasione vi presentiamo una clip dai contenuti speciali del disco. Un filmato incentrato sull'elemento essenziale del film: il cast. Assemblare i volti che avrebbero raccolto l'eredità di Potter era infatti la sfida principale: "Dovevamo pensare al cast in termini di 'quartetto' e non di singoli volti" - afferma il produttore David Heyman. Gli fa eco la stessa J.K. Rowling che debutta attivamente nella saga cinematografica, avendone scritto la sceneggiatura: "Mi interpellavano sempre su Potter quando ingaggiavano attori, ma questa volta ero più coinvolta".

Qui la clip in cui ritroviamo Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol e Dan Fogler: