Angela Bassett si unisce al cast di Mission: Impossible 6

La notizia dell'ingaggio della Bassett è stata data in primo luogo dal magazine Deadline. La Bassett all'interno dell'universo del franchise andrà a sostituire il personaggio di Angela Bassett fa la sua missione impossibile entrando nel cast di. Come riporta il sito americano Coming Soon l'attrice interpreterà il ruolo della direttrice della CIA. La Bassett è conosciuta per aver interpretatoin Tina - What's Love Got to Do with It e per essere nel cast della serie horror antologica American Horror Story a partire dalla terza stagione nel ruolo di Desiree Dupree.La notizia dell'ingaggio della Bassett è stata data in primo luogo dal magazine Deadline. La Bassett all'interno dell'universo del franchise andrà a sostituire il personaggio di Alec Baldwin che alla fine di Rogue Nation è stato promosso come capo della IMF la Impossible Mission Force.

Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Sean Harris e Alec Baldwin. Nuove entrate nel cast prevedono, oltre la Bassett, Vanessa Kirby e Henry Cavill. Il sesto film della saga ancora non ha un titolo ufficiale ma vedrà il ritorno nel cast degli attori Tom Cruise , Sean Harris e Alec Baldwin. Nuove entrate nel cast prevedono, oltre la Bassett, Vanessa Kirby e

Il franchise di Mission: Impossible è iniziato nel 1966 con la messa in onda della serie originale sul network CBS. La serie si è conclusa dopo 7 stagioni con un totale di 171 episodi. Mission: Impossible è poi ritornata nel 1988 con un reboot dello show in casa ABC, ma venne chiuso dopo solo due stagioni. A questo punto la saga è sbarcata al cinema guidata da Tom Cruise nel 1996 con la prima pellicola diretta da Brian De Palma.

Christopher McQuarrie ritornerà a dirigere Mission: Impossible 6, dopo Rogue Nation. Si tratta della prima volta nella storia del franchise che un regista torna a dirigere un capitolo della saga per una seconda volta. In passato alcuni registi hanno diretto il fanchise come ritornerà a dirigere Mission: Impossible 6, dopo Rogue Nation. Si tratta della prima volta nella storia del franchise che un regista torna a dirigere un capitolo della saga per una seconda volta. In passato alcuni registi hanno diretto il fanchise come Brian De Palma , John Woo, J.J, Abrams e Brad Bird.

Angela Bassett si è fatta notare di recente come guest star della seconda stagione della serie Netflix Master of None con il comico Aziz Ansari.

Mission: Impossible 6 uscirà nei cinema il prossimo 27 luglio 2018.