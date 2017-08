Anche Vera Farmiga e J.K. Simmons con Hugh Jackman in The Front Runner

Non è passato molto dall'annuncio che sarebbe stato Hugh Jackman la stella del The Front Runner di Jason Reitman , che ecco un interessante aggiornamento sul cast delnel quale vedremo ricostruita la vicenda che vide il senatore democraticodel 1988 per lolegato alla sua liaison con Donna Rice.È Entertainment Weekly a comunicare il resto del cast del nuovo film del regista di Juno, che già si presenta come "una commedia politica sul momento della nostra storia in cui il giornalismo da tabloid e quello politico finirono per coincidere". Ai nomi di Vera Farmiga (Tra le nuove) e J.K. Simmons (Whiplash), entrambi di primo piano, si aggiungono quelli di(The Detour),(Silicon Valley),(Justified),(Justified),(Last Man Standing),(Thank You for Smoking),(I’m Dying Up Here),(Halt and Catch Fire),(Beavis & Butthead),(Girls),(Halt and Catch Fire),(Murder in the First),(The Usual Suspects) e(Baghead).