Anche Jim Parsons e Haley Joel Osment nel film su Ted Bundy con Zac Efron

Il cast di Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile si arricchisce di nuovi volti, tra cui la star di The Big Bang Theory

01.02.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Questi gli ultimi nomi a essere coinvolti nel film, che già conta anche Lily Collins nei panni della ragazza di Bundy (all'epoca ignara dei crimini da lui commessi), oltre a John Malkovich, Kaya Scodelario, Angela Sarafyan e Jeffrey Donovan. Alla regia troviamo Joe Berlinger, autore del documentario Metallica: Some Kind of Monster e di Blair Witch 2.

Parsons, star di The Big Bang Theory, sarà Larry Simpson, avvocato dell'accusa nel processo di Miami del 1979, quello che si concluse con la condanna a Bundy. Dylan Baker sarà David Yokum, avvocato dello Utah che seguì il caso Bundy e Terry Kinney avrà invece il ruolo del detective Mike Fisher, che indagò sui crimini del serial killer.

Bundy, giustiziato sulla sedia elettrica nel 1989, si autodefinì “il più gelido figlio di puttana che incontrerete mai”, e non a torto. Fu un assassino sadico e sociopatico, che confessò di aver ucciso trenta persone tra il 1974 e il 1978, anche se il conto reale potrebbe essere molto più alto. Bundy, armato del suo fascino naturale, avvicinava le sue vittime - tutte giovani donne e ragazze - in luoghi pubblici, le attirava in posti appartati e le assaliva. Il film sarà incentrato sullo strano rapporto tra Bundy e la sua ragazza di lungo corso, Liz, il ruolo di Lily Collins.

Fonte: ScreenDaily