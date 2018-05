Anche Burt Reynolds nel nuovo film di Tarantino, Margot Robbie confermata

NOTIZIE

In Once Upon a Time in Hollywood, Reynolds sarà il “padrone di casa” di Charles Manson. In lizza anche altri attori fedelissimi di Tarantino

09.05.2018 - Autore: Marco Triolo



John Travolta in Pulp Fiction e David Carradine in Kill Bill, tanto per nominarne un paio, e intende rifarlo con Quentin Tarantino da sempre ama adoperare vecchie stelle del cinema passate in secondo piano e dare loro ruoli di alto livello. Lo ha fatto conin Pulp Fiction ein Kill Bill, tanto per nominarne un paio, e intende rifarlo con Burt Reynolds nel prossimo Once Upon a Time in Hollywood . Reynolds, che da Boogie Nights non ha un'occasione del genere, è in trattative per il ruolo di George Spahn, un anziano cieco che affittò a Charles Manson e alla sua Family il proprio ranch, dove erano anche stati girati dei western, nei mesi precedenti all'omicidio di Sharon Tate. Manson lo convinse a farli restare spedendo, in cambio, le sue seguaci nel letto dell'uomo.

Tim Roth, Kurt Russell e Michael Madsen. Da Deadline arriva inoltre la conferma che Margot Robbie ha ottenuto la parte di Sharon Tate, come si sospettava da tempo. Ma ci sono anche altri attori in lizza per alcune parti nel film, tutti fedelissimi di Tarantino:

Il cast di Once Upon a Time in Hollywood già include la coppia inedita composta da Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, nei panni rispettivi di un'ex stella dei western televisivi e della sua storica controfigura. Sulla trama vige ancora il più stretto riserbo: sappiamo che i delitti di Manson avranno un ruolo, ma anche che il film non sarà strettamente incentrato su di essi, quanto sull'ambiente di Hollywood nel 1969.