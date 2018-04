Amy Schumer nel biopic sulla drammatica vita della pugile Christy Martin

Nelle sale sta arrivando il suo nuovo, interpretato con Michelle Williams, ma già Amy Schumer sta pensando al prossimo futuro: al biopic sulla boxer, campionessa del mondo dei Pesi superwelter nel 1993 e successivamente al centro di inquietanti episodi di cronaca. Sceneggiato e diretto dall'esordiente alla regia(già autrice di Capodanno a New York e Appuntamento con l'amore), il film ci permetterà di vedere la star dialle prese con il suo primo ruolo drammatico.Stando al The Hollywood Reporter manca solo la firma, mentre le trattative procedono per completare il cast del film e dare il via alla produzione del racconto della storia della sportiva,. Una figura nota nell'ambiente - e soprattutto Oltreoceano - anche per le questioni legate al proprio privato. Soprattutto per ilcon il trainer Jim Martin che le sparò e la accoltellò dopo aver saputo delladella moglie con tal Sherry nel 2010.Gli inizi nelle palestre della West Virginia, i successi sportivi, gli incontri con Deirdre Gogarty e la figlia di Muhammad Ali, le violenze domestiche, il ricovero in ospedale, la condanna a 25 anni di prigione per il marito, la sua immagine di combattente, anche per i diritti delle donne e per la condizione femminile in generale, saranno tutti argomenti caldi con i quali il film dovrà necessariamente fare i conti. E che ci offriranno l'occasione di vederee oggi 'solo' Christy Salters (questo il nome da nubile, ripreso della pugile).