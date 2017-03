Amy Schumer lascia il film di Barbie

NOTIZIE

Amy Schumer non sarà più la Barbie cinematografica. L'attrice, sceneggiatrice e comica americana ha dovuto lasciare il film della Sony per via di impegni su altri set. Sony si trova ora nella spiacevole posizione di doverla sostituire, perché gli accordi con la Mattel prevedono l'uscita per il 29 giugno 2018. L'azienda ha infatti già avviato la produzione della linea di giocattoli legata al film e dunque spostare la data di uscita per adattarla alle esigenze della Schumer non è in discussione.

“Purtroppo non potrò più lavorare a Barbie a causa di altri impegni – ha detto l'attrice in un comunicato – Il film promette molto bene e Sony e Mattel sono stati dei grandi partner. Mi dispiace molto, ma non vedo l'ora di vedere Barbie sul grande schermo”. Schumer, star di Un disastro di ragazza , aveva anche lavorato all'ultima stesura della sceneggiatura, ripulendola in vista delle riprese. Non è chiaro, a questo punto, se Sony terrà lo stesso script o lo cambierà ulteriormente per adattarlo alla nuova attrice.

Sony è anche alla ricerca di un regista. Il progetto è quello di realizzare un film nella vena di Splash, Come d'incanto e Big, in cui Barbie sarà cacciata da Barbieland per non essere abbastanza perfetta e vivrà un'avventura nel mondo reale.

Fonte: Variety