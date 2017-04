Allied: il grande film di Zemeckis adesso disponibile in DVD e Blu-Ray

Passato molto velocemente nelle sale, Allied - Un'ombra nascosta . Un kolossal vecchio stile diretto da uno dei maestri di Hollywood, Robert Zemeckis . Il papà diviaggia ancora nel tempo per raccontare gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Nel mettere in scena la storia d'amore tra Marion Cotillard Brad Pitt , spie infiltrate tra i nazisti, il regista non esita a raggiungere l'epica spettacolare, il pathos romantico (magnifica la prima scena d'amore tra i due protagonisti all'interno di un automobile avvolta da una tempesta di sabbia) e una tensione che non molla mai chi sta a guardare. Fino agli ultimi istanti del film.



Il film:

Brad Pitt e Marion Cotillard interpretano Max Vatan e Marianne Beauséjour, due delle spie più micidiali al mondo, che si innamorano durante una missione top secret sotto copertura e si sposano durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma quando Max scopre che sua moglie potrebbe essere complice di una cospirazione con il nemico, ha solo 72 ore per provare la sua innocenza e deve fare l’impensabile per salvare la sua famiglia.



La sequenza da ricordare:

La scena di apertura di Allied è una soggettiva di Brad Pitt in discesa con il paracadute nel deserto africano. Un capolavoro di tecnica che- direttore della fotografia che collabora con Zemeckis dai tempi di- racconta in questo modo: "Bisogna avvicinare il più possibile il personaggio al pubblico. A livello emotivo: ecco perché usiamo la soggettiva per far sentire al pubblico le stesse emozioni del personaggio. E permettergli di vedere quello che vede lui. E farlo alla maniera del grande cinema".Allied - Un'ombra nascosta è disponibile in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD. I primi due formati includono oltre un’ora di contenuti speciali dietro-le-quinte, con uno sguardo approfondito alle scenografie del film, ai costumi, al cast, agli effetti visivi, ai veicoli, alla musica.