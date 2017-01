NOTIZIE

Alla ricerca di Dory in DVD e Blu-Ray: i segreti del polpo Hank svelati in una clip esclusiva

18.01.2017 - Autore: La redazione







Il film arriva da oggi in Home Video con The Walt Disney Company Italia e per l'occasione vi presentiamo un filmato sul polpo Hank, co-protagonista di questa avventura. Uno dei personaggi più memorabili della stagione cinematografica appena conclusa, entrato per direttissima tra le creature più riuscite della scuderia Pixar. La clip che segue è tratta dai contenuti speciali del Blu-ray. Un video intitolato "Il polpo che ha quasi sconfitto la Pixar", incentrato sulla sforzo dei realizzatori di creare un personaggio iconico.



Ecco il video:



"La Pixar lo ha rifatto - scrivevamo nella nostra top ten dei migliori film di fine anno , una lista che include anche Alla ricerca di Dory - Nonostante si tratti di un seguito, questo film garantisce allo spettatore quel cocktail di emozioni, fatto di divertimento, gioia e malinconia, che una volta usciti dalla sala ci fa apprezzare di più la nostra vita. Il film del buonumore per antonomasia. Forse il sequel più bello dell'anno".







"Avere un personaggio bisbetico che pensa solo a completare la mission, uno che non vuole parlare con le persone e vuole solo stare da solo, funziona in contrapposizione a Dory" - dicono i realizzatori, mentre mostrano alcuni scarti dallo script originale. "Sviluppare il personaggio è un po' come cercare qualcosa nell'oscurità. All'inizio aveva una dipendenza: era ossessionato dalla salsa piccante, e questo lo motivava ad arrivare da solo nell'acquario. Avevamo tante scene buffe con lui che beveva salsa piccante, ma le abbiamo eliminate perché distraevano il pubblico. Poi ci siamo imbattuti in video di piovre che mutano forma e colore e allora abbiamo iniziato a pensare a Hank come a un supereroe riluttante!".