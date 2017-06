Al Pacino sarà l'allenatore Joe Paterno per il regista Barry Levinson

NOTIZIE

06.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Joe Paterno, leggendario allenatore dei Penn State Nittany Lions, la squadra di football della Pennsylvania State University, dal 1966 al 2011. Al Pacino si prepara ancora una volta a collaborare con Barry Levinson per un film HBO. L'occasione sarà un biopic su, leggendario allenatore dei Penn State Nittany Lions, la squadra di football della Pennsylvania State University, dal 1966 al 2011.

In particolare, il film si concentrerà sull'ultimo periodo di attività di Paterno (morto nel 2012) e sullo scandalo che ne intaccò l'immagine proprio a fine carriera, quando il suo assistente Jerry Sandusky fu condannato per quarantacinque accuse di abusi sessuali su ragazzini che aveva incontrato tramite The Second Mile, organizzazione benefica da lui stesso fondata. Quando i casi vennero a galla, fu accertato che Paterno e altri dipendenti dell'università erano sempre stati al corrente della condotta di Sandusky, ma avevano preferito chiudere un occhio.

You Don't Know Jack, biopic su Jack Kevorkian da lui diretto, e Phil Spector, film sul processo per omicidio dell'omonimo produttore discografico. Levinson ha anche diretto l'attore nel film Levinson dirigerà e farà da produttore esecutivo al progetto. Con Pacino e HBO ha già lavorato a, biopic su Jack Kevorkian da lui diretto, e, film sul processo per omicidio dell'omonimo produttore discografico. Levinson ha anche diretto l'attore nel film The Humbling

Fonte: Variety