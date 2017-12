Al Pacino imbarazzante: il suo nuovo thriller è il film più brutto del 2017

NOTIZIE

22.12.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)





Una leggenda vivente come Al Pacino può farsi perdonare qualsiasi passo falso di carriera abbia fatto negli ultimi dieci o quindici anni. E quei passi falsi non sono di certo pochi: ad oggi cerchiamo ancora in tutti i modi di cancellare dalla memoria un film orribile come Sfida senza regole . Stavolta, però, sembra che l'attore - un unico premio Oscar vinto nel 1993 per Scent of a Woman - Profumo di donna - abbia veramente scelto il film sbagliato.

ZERO su RottenTomatoes,sito che ha fatto la media con una dozzina di recensioni di testate come Variety, Hollywood Reporter, il New York Times e il Los Angeles Times. Il voto è leggermente aumentato, arrivando all'8% di qualità.

Hangman , filmaccio di serie B, ha debuttato con il votosu RottenTomatoes,sito che ha fatto la media con una dozzina di recensioni di testate come Variety, Hollywood Reporter, il New York Times e il Los Angeles Times. Il voto è leggermente aumentato, arrivando all'8% di qualità.



Il thriller con Pacino esce oggi nelle sale USA e in contemporanea on Demand. Nel film l'attore interpreta un detective della omicidi in coppia con un profiler interpretato da Karl Urban a caccia di un serial killer che si diverte a giocare con le sue vittime facendo ricorso al gioco dell'impiccato.