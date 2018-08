Agosto al cinema, i dieci film da vedere

NOTIZIE

06.08.2018 - Autore: GEDI Digital



Agosto pieno di ottimi film. Ecco cosa potremo vedere questo mese in sala: dopo il rallentamento di luglio, arriva una grande ondata di cinema. Quale sarà il vostro film del mese? Ecco i nostri consigli:

la parte più interessante di questo maschio alfa è la sua fragilità inedita. Adesso più che mai Ethan Hunt non è supereroe. Ecco perché questo capitolo, più degli altri, riesce a raccontare meglio l'uomo di punta della saga action.



Continua a leggere la recensione di Mission: Impossible - Fallout



USCITA IN SALA: 30 AGOSTO Tom Cruise torna nei panni di Ethan Hunt per la sesta volta. La migliore. Lo spettacolo è garantito, l'adrenalina anche: vediamo il protagonista pendere da un elicottero in volo, lanciarsi col paracadute, correre in motocicletta senza casco andando contromano in piena Parigi. E lo vediamo scattare in uno sprint sui tetti di Londra, ma. Ecco perché questo capitolo, più degli altri, riesce a raccontare meglio l'uomo di punta della saga action.

Harry Dean Stanton è stato uno dei più grandi caratteristi della storia del cinema. Un'icona che nel corso di sessant'anni di carriera ha lavorato con i più grandi: da Coppola a Ridley Scott, da John Carpenter a David Lynch. Lucky è il suo testamento, l'ultimo film che ha interpretato prima di



Leggi la recensione di Lucky



USCITA IN SALA: 29 AGOSTO è stato uno dei più grandi caratteristi della storia del cinema. Un'icona che nel corso di sessant'anni di carriera ha lavorato con i più grandi: da Coppola a Ridley Scott, da John Carpenter a David Lynch.è il suo testamento, l'ultimo film che ha interpretato prima di morire lo scorso settembre a 91 anni . Sullo schermo lo vediamo nei panni dell'ultimo cowboy, un personaggio romantico, ribelle e tenero al punto di entrare direttamente nel cuore dello spettatore. L'amico David Lynch recita in diverse scene di questo film poetico e ipnotico.



Jason Statham contro uno squalo preistorico di quasi 23 metri conosciuto come Megalodon. Shark - Il primo squalo è uno spassoso fanta-action in cui vediamo l'eroe di The Transporter costretto ad affrontare le sue paure per fermare una terrificante creatura che aveva già incontrato in passato. Il più grande predatore di tutti i tempi.



USCITA IN SALA: 9 AGOSTO

Paul Rudd è sempre il ladro/eroe Ant-Man, Michael Douglas torna nei panni del geniale scienziato Hank Pym, ma la scena è tutta di Evangeline Lilly, perfetta in versione supereroina.



Leggi anche: I protagonisti di Ant-Man a Roma "La donna è il vero supereroe del film"



USCITA IN SALA: 14 AGOSTO Dopo Avengers: Infinity War la Marvel abbassa i toni epici e spinge invece su azione e commedia. Ant-Man ritorna affiancato da The Wasp: insieme cercheranno di salvare la madre di lei, scomparsa dalla nostra dimensione da più di vent'anni.è sempre il ladro/eroe Ant-Man,torna nei panni del geniale scienziato, ma la scena è tutta di, perfetta in versione supereroina.



Prodotto dai Manetti Bros, The End? L'inferno fuori sembra ambientato nello stesso universo di 28 giorni dopo. In una Roma frenetica e più congestionata del solito, Claudio (Alessandro Roja), un importante uomo d'affari cinico e narcisista, rimane bloccato in ascensore a causa di un guasto. Quel fastidioso inconveniente sarà solo l'inizio. Bloccato tra due piani e intrappolato in una gabbia di metallo, dovrà fare i conti con qualcosa di disumano e aberrante. La città è in preda al delirio, un virus letale sta trasformando le persone. Solo l'istinto di sopravvivenza potrà contrastare l'apocalisse ormai inevitabile.



Guarda il video: ecco The End, lo zombie-movie italiano in arrivo a ferragosto



USCITA IN SALA: 14 AGOSTO Prodotto dai Manetti Bros,sembra ambientato nello stesso universo di. In una Roma frenetica e più congestionata del solito,), un importante uomo d'affari cinico e narcisista, rimane bloccato in ascensore a causa di un guasto. Quel fastidioso inconveniente sarà solo l'inizio. Bloccato tra due piani e intrappolato in una gabbia di metallo, dovrà fare i conti con qualcosa di disumano e aberrante. La città è in preda al delirio, un virus letale sta trasformando le persone. Solo l'istinto di sopravvivenza potrà contrastare l'apocalisse ormai inevitabile.

Jaume Balaguero, regista del terrificante Può qualcosa di così bello come l’arte essere fonte di tanto dolore? Samuel Solomon, un professore di letteratura, non lavora ormai da un anno dopo la tragica morte della sua ragazza; ha infatti un incubo ricorrente in cui una donna viene brutalmente uccisa durante un rituale. Improvvisamente, la stessa donna che gli appare in sogno viene trovata morta in circostanze strane. Samuel riesce a intrufolarsi sul luogo dell’omicidio dove incontra una ragazza, Rachel, che ha avuto il suo identico sogno. Insieme cercheranno di fare di tutto per conoscere l’identità della misteriosa donna uccisa e scopriranno un mondo terrificante controllato da figure che nei secoli hanno ispirato gli artisti: le Muse.



USCITA IN SALA: 22 AGOSTO , regista del terrificante REC , torna con un horror più classico ambientato nel mondo reale e in una dimensione onirica. E lo fa mostrando il lato oscuro delle figure che ispirano gli artisti da sempre., un professore di letteratura, non lavora ormai da un anno dopo la tragica morte della sua ragazza; ha infatti un incubo ricorrente in cui una donna viene brutalmente uccisa durante un rituale. Improvvisamente, la stessa donna che gli appare in sogno viene trovata morta in circostanze strane. Samuel riesce a intrufolarsi sul luogo dell’omicidio dove incontra una ragazza, Rachel, che ha avuto il suo identico sogno. Insieme cercheranno di fare di tutto per conoscere l’identità della misteriosa donna uccisa e scopriranno un mondo terrificante controllato da figure che nei secoli hanno ispirato gli artisti: le Muse.



Dopo Will Hunting, Scoprendo Forrester e Milk, Gus Van Sant torna a raccontare "lo straordinario nella vita di tutti i giorni". In Don't Worry il regista esplora la vita di John Callahan, un vignettista satirico realmente esistito. La sua ironia era sempre oltre le regole, spesso osteggiata perché rifiutava i canoni imposti dai benpensanti. Un incidente d’auto a ventiquattro anni sembrava avergli rubato anche la speranza, ma è proprio qui che la macchina da presa inizia a narrare l’incredibile, la tragedia che si trasforma in favola romantica. Il film di Van Sant è un biopic molto tradizionale che si concentra sull'alcolismo del protagonista e i suoi passi da gigante attraverso i quali riuscirà a liberarsi di quella malattia. A fare la differenza c'è un grande, grandissimo Joaquin Phoenix, ancora una volta il migliore in campo all'interno di un cast comunque ottimamente assemblato.



Leggi la recensione del film



USCITA IN SALA: 29 AGOSTO Dopo Will Hunting, Scoprendo Forrester e Milk,torna a raccontare "lo straordinario nella vita di tutti i giorni". Inil regista esplora la vita di, un vignettista satirico realmente esistito. La sua ironia era sempre oltre le regole, spesso osteggiata perché rifiutava i canoni imposti dai benpensanti. Un incidente d’auto a ventiquattro anni sembrava avergli rubato anche la speranza, ma è proprio qui che la macchina da presa inizia a narrare l’incredibile, la tragedia che si trasforma in favola romantica.che si concentra sull'alcolismo del protagonista e i suoi passi da gigante attraverso i quali riuscirà a liberarsi di quella malattia., ancora una volta il migliore in campo all'interno di un cast comunque ottimamente assemblato.







Elle Fanning è Mary Shelley nel biopic che racconta il processo creativo che ha portato la scrittice a completare Frankenstein in un'epoca in cui alle donne non erano date le stesse possibilità degli uomini. Dunque una figura femminile adatta al movimento che sta ponendo l'attenzione sull'attuale disparità di genere nel cinema americano e non solo. E la regista Haifaa Al-Mansour non è stata scelta a caso per questo progetto: è infatti la prima regista donna a uscire dall'Arabia Saudita, un paese che ancora discrimina fortemente le donne.



USCITA IN SALA: 29 AGOSTO



Una storia vera. Una storia d'amore e di sopravvivenza. Salpati da Tahiti sotto un meraviglioso cielo stellato, Tami Oldham (Shailene Woodley) e il suo fidanzato Richard Sharp (Sam Claflin) sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, un uragano di proporzioni terrificanti si abbatte sulla loro imbarcazione, lasciando Tami priva di sensi. Al suo risveglio, Tami trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito. Senza alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più vicino, Tami deve confrontarsi con una straziante corsa contro il tempo per salvare se stessa e l’unico uomo che abbia mai veramente amato.



Guarda l'intervista alla vera Tami Oldham



USCITA NEI CINEMA: 29 AGOSTO Una storia vera. Una storia d'amore e di sopravvivenza. Salpati da Tahiti sotto un meraviglioso cielo stellato, Tami Oldham () e il suo fidanzato Richard Sharp () sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, un uragano di proporzioni terrificanti si abbatte sulla loro imbarcazione, lasciando Tami priva di sensi. Al suo risveglio, Tami trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito. Senza alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più vicino, Tami deve confrontarsi con una straziante corsa contro il tempo per salvare se stessa e l’unico uomo che abbia mai veramente amato.



“Una nuova avventura con un vecchio amico”. Winnie the Pooh vive in carne e ossa (digitali, naturalmente) in Ritorno al bosco dei 100 acri, film che racconta gli anni adulti del figlio di A. A. Milne, a cui lo scrittore si ispirò per creare l'omonimo protagonista umano delle sue storie. Nel film, Winnie the Pooh fa da guida a un Christopher Robin Milne (Ewan McGregor) adulto, disilluso e in crisi lavorativa. Il baricentro tra gioia e commozione viene individuato ancora una volta in una nuova esperienza cinematografica Disney.



USCITA NEI CINEMA: 30 AGOSTO