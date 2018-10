Aggiornamento Bad Boys 3, il sequel programmato per il gennaio 2020

A quanto pare, Columbia/Sony ha trovato la combinazione di autori giusta per sopperire all'assenza di Michael Bay , regista dei primi due capitoli che non sembra avere intenzione di tornare. L'ultima stesura della sceneggiatura è firmata da, produttore della commediache non ha alcun altro credito come sceneggiatore. Ma che, secondo lo Studio, avrebbe ritrovato la stessa perfetta combinazione di azione e umorismo dei primi due capitoli. In precedenza,(Designated Survivor) e Joe Carnahan (The Grey) avevano scritto le loro versioni del copione, e Carnahan a un certo punto era stato anche ingaggiato come regista, prima di mollare a marzo 2017.