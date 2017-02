Aftermath, il trailer del revenge movie con Arnold Schwarzenegger 

NOTIZIE

08.02.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Arnold Schwarzenegger nei panni di un uomo disperato che vuole vendicarsi. Non è la prima volta che vediamo l'ex Terminator in questo tipo di ruolo, eppurece lo mostra sotto una luce diversa. Sarà forse anche merito di Darren Aronofsky produttore del film con la sua Protozoa Pictures?

Possiamo vedere l'attore nel primo trailer di questo dramma in cui interpreta un protagonista che perde la moglie e la figlia in un incidente aereo e che deciderà di rintracciare il controllore di volo responsabile della tragedia per fargliela pagare cara.



Qui il filmato:







Aftermath, diretto da Elliot Lester è interpretato anche da Argo e Batman v Superman: Dawn of Justice) e Io vi troverò) Aftermath, diretto daè interpretato anche da Scoott McNairy (che ricordiamo in) e Maggie Grace (la figlia di Liam Neeson in



Questa la sinossi ufficiale:

I destini di due sconosciuti si incrociano dopo un disastro aereo. Ispirato a una storia vera, Aftermath racconta di colpa e vendetta dopo che l'errore di un controllore del traffico aereo causa la morte della moglie e della figlioletta di un costruttore.

Il film, scritto da Javier Gullón (già sceneggiatore di Enemy di Villeneuve) arriverà sugli schermi USA dal 7 aprile.