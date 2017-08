Addio Tobe Hooper. Muore il regista di Non aprite quella porta

NOTIZIE

, autore di Non aprite quella porta Poltergeist , è morto nella giornata di sabato, 26 agosto a Sherman Oaks in California. Aveva 74 anni. Le cause della morte non sono ancora state rivelate.

Maestro dell'horror, Hooper ha lasciato la sua impronta definitiva nel genere quando nel 1974 ha realizzato Non aprite quella porta (in originale The Texas Chainsaw Massacre) girato con meno di trecentomila dollari e diventato uno dei cult degli anni Settanta. La storia di un gruppo di malcapitati, vittime di una famiglia di cannibali. Un film così duro da essere proibito in diversi paesi dove è stato giudicato troppo brutale. Un horror che ha lanciato una saga basata su uno dei cattivi più iconici mai visti al cinema: Faccia di cuoio, personaggio liberamente ispirato al serial killer Ed Gein.



Steven Spielberg (e secondo alcuni perfino diretto dal regista di E.T.) e successo enorme per la MGM nel 1982. Tra gli altri suoi lavori ricordiamo anche Space Vampires (1985), Invaders (1986) e The Mangler - La macchina infernale (1996). La sua ultima regia risale al 2013, Djinn, naturalmente un altro horror incentrato sul paranormale. Hooper ha anche lavorato per la TV: nel 1979 ha realizzato la miniserie Le notti di Salem, adattamento delle storie di Stephen King. Hooper è tornato ai cannibali nel 1986, quando ha diretto il sequel Non aprite quella porta - Parte 2 , inserendo un inaspettato tocco da commedia all'interno dell'horror. L'altro suo lavoro più celebre è Poltergeist, scritto e prodotto da(e secondo alcuni perfino diretto dal regista di E.T.) e successo enorme per la MGM nel 1982. Tra gli altri suoi lavori ricordiamo anche(1985),(1986) e(1996). La sua ultima regia risale al 2013,, naturalmente un altro horror incentrato sul paranormale. Hooper ha anche lavorato per la TV: nel 1979 ha realizzato la miniserie, adattamento delle storie di



Willard Tobe Hooper era nato ad Austin nel Texas il 25 gennaio del '43. Prima di salire sul ring del cinema attraverso i documentari, è stato insegnante di liceo. Non sono pochi i registi ispirati dai lavori di Hooper: da Wes Craven a Hideo Nakata, da Rob Zombie a Sir Ridley Scott che ha dichiarato di aver pensato tanto a Non aprite quella porta quando alla fine degli anni Settanta ha girato Alien.



Hooper lascia due figli, William e Tony.