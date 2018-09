Addio Superman? Henry Cavill risponde alle voci con un video bizzarro su Instagram

NOTIZIE

13.09.2018 - Autore: Marco Triolo



Ma, come sempre, non bisogna saltare alle conclusioni troppo in fretta. Henry Cavill in persona ha postato su Instagram un video criptico, in cui lo vediamo sollevare un'action figure del suo Superman, con indosso una maglietta con su scritto “Krypton Lifting Team” e di sottofondo una versione del Danubio Blu "eseguita" da cane che abbaia. La didascalia recita “La giornata di oggi è stata emozionante”.





Ammettiamo che il video è di difficile interpretazione, ma un paio di dati sono incontestabili: Cavill non sembra intenzionato a distanziarsi dal brand di Superman, e se avesse appena mollato il ruolo che lo ha trasformato in una star di certo non userebbe l'aggettivo “emozionante”. Dany Garcia, l'agente di Cavill, ha inoltre twittato un messaggio di incoraggiamento ai fan: “State tranquilli, il mantello è ancora nel suo armadio”.