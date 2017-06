Addio a John G. Avildsen: è morto il regista premio Oscar per Rocky

Nel 1984 Avildsen è tornato a raccontare il momento di vittoria dei perdenti, realizzando Karate Kid - Per vincere domani , uno dei film hollywoodiani più celebri degli anni Ottanta.: "Devo praticamente tutto a John Avildsen. La sua regia, la sua passione: era un duro e aveva cuore - un grande cuore - cosa che ha reso Rocky il film che è diventato. Mi ha cambiato la vita e avrò per sempre un debito con lui. Nessuno avrebbe potuto fare di meglio del mio amico John Avildsen. Mi mancherà".L'attore ha anche postato una foto di Rocky sui social: "Il grande regista John G. Avildsen, premio Oscar per Rocky! - si legge sopra l'immagine - Riposa in pace. Sono sicuro che dirigerai grandi successi in paradiso. Grazie. Sly".