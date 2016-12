Addio George Michael: cinque suoi brani che hanno segnato la storia del cinema

NOTIZIE

27.12.2016 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Il 2016 ha colpito ancora e lo ha fatto in maniera inaspettata, portando via con sé George Michael, morto a soli 53 anni per un infarto. La pop-star, nata artisticamente con gli Wham! negli anni '80 e poi maturata in artista solista capace di raggiungere nuove vette di successo, è stata tra le poche della sua generazione a non flirtare mai con il cinema. Eppure la sua presenza si avverte anche nella settima arte e nella sua sorellina “minore”, la televisione.



Moltissimi sono i film e le serie TV che sfoggiano almeno un brano di George Michael o degli Wham! in colonna sonora. Ne vogliamo ricordare in particolare cinque tratti da altrettanti film famosi. Per celebrare George Michael, icona della musica che avrebbe meritato di festeggiare altri dieci, venti, trenta o quarantanni di vita invece di lasciarci così in uno degli anni più terribili a memoria d'uomo, che ha spazzato via molti nomi altri importanti.

Careless Whisper – Deadpool





Deadpool è un film anomalo che unisce violenza copiosa e un cuore caldo e romantico. Non poteva dunque esimersi dall'includere un brano di George Michael nella colonna sonora: in questo caso il classico “Careless Whisper”, primo singolo solista di Michael (datato 1984) incluso però in un album degli Wham!, “Make it Big”.

I Want Your Sex – Beverly Hills Cop II





Il primo singolo del primo album solista di Michael, “Faith”, risale al 1987 e finì dritto dritto nella colonna sonora di Beverly Hills Cop II.

Last Christmas – L'amore non va in vacanza





Poteva il classico natalizio del 1984 mancare nella colonna sonora di un film romantico incentrato sulle feste di Natale? C'è da dire che “Last Christmas” è, ovviamente, apparso in moltissimi altri film e serie TV.

Faith – Cose molto cattive







“Faith” è il primo brano dell'omonimo album, debutto solista di George Michael. È apparso, tra gli altri, nei film Cose molto cattive e Le regole dell'attrazione.

Wake Me Up Before You Go-Go – Zoolander





“Wake Me Up Before You Go-Go” è uno de brani più conosciuti degli Wham! e, quindi, uno dei più sfruttati al cinema e in TV. Qui vogliamo ricordarlo come parte della colonna sonora di Zoolander (la leggendaria scena alla pompa di benzina).