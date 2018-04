Addio all'attore Harry Anderson, il personaggio più divertente della miniserie IT

A confermare la notizia è stato il dipartimento di polizia di Asheville nel North Carolina: "Questa mattina, lunedi 16 aprile, alle 6.41 la polizia di Asheville si è recata a casa dell'attore Harry Anderson e lo ha trovato morto" - si legge in un comunicato inviato all'Hollywood Reporter.



Era nato a Newport nel Rhode Island il 14 ottobre 1952. Sin da giovane ha studiato come prestigiatore: quando aveva 17 anni guadagnava da vivere in questo modo, lavorando per strada a San Francisco. "Era una persona gentile, onesta e divertente - ha detto il regista Judd Apatow - Un uomo dal talento unico che ha reso felici milioni di persone".Lo ricordiamo soprattutto per il ruolo di Richie in versione adulta nella miniserie IT: era lui il personaggio sempre in grado di stemperare la paura con una battuta.