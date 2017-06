Addio ad Anita Pallenberg: scompare a 73 anni l'attrice ed ex compagna di Keith Richards

NOTIZIE

14.06.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Anita Pallenberg, modella, attrice ed ex compagna di



La Pallenberg è apparsa accanto a Mick Jagger in Performance e al fianco di Barbarella. Anita Pallenberg è stata anche per lungo tempo compagna del chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards, con il quale ha avuto tre figli.



L'attrice è morta martedì 14 giugno e a darne notizia è stata Stella Schnabel, la figlia del pittore Julian Schnabel, sul suo profilo Instagram. Le cause della morte non sono state annunciate pubblicamente.



Nel 1968 la Pallenberg è apparsa in Barbarella e in Candy accanto a Marlon Brando e Richard Burton. Nello stesso anno lavorò con Mick Jagger in Performance, ma la Warner Bros., per via forti dei contenuti violenti e allucinogeni del film, ne posticipò l'uscita al 1970.

Pallenberg è anche apparsa in Go Go Tales di Abel Ferrara nel 2007.



Nata in Italia nel 1944, fu spedita dal padre a studiare in Germania al fine di imparare bene il tedesco. Fu espulsa dalla scuola a soli 16 anni e visse a New York dove fu amica di Andy Warhol.



Nel 1965 durante un concerto dei Rolling Stones a Monaco insieme ad un amico riuscì ad intrufolarsi nel backstage e da lì cominciò una relazione con il chitarrista Brian Jones. Poi ebbe una relazione turbolenta con Richards, con il quale si lasciò definitivamente nel 1980.

Nella sua biografia ufficiale Richards definisce così la relazione: "Mi piacevano le donne dalla forte spiritualità. Con Anita mi trovavo di fronte ad una valchiria che sceglieva chi doveva morire in battaglia".

Pallenberg ha raccontato di aver cominciato ad usare l'eroina durante le riprese di Performance.

I figli avuti con Richards sono Marlon e Angela. Il terzo figlio Tara, morì poco dopo la nascita nel 1976.