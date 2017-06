Addio a Stephen Furst, protagonista di Animal House

NOTIZIE

19.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Stephen Furst, attore noto per i suoi ruoli in A cuore aperto, è morto il 16 giugno per complicazioni dovute al diabete. Lo hanno fatto sapere i suoi figli nel weekend. , attore noto per i suoi ruoli in Animal House e nella serie TV, è morto il 16 giugno per complicazioni dovute al diabete. Lo hanno fatto sapere i suoi figli nel weekend.

L'attore aveva 62 e, alle spalle, una carriera rispettabile al cinema e in TV, che aveva preso le mosse dalla sua partecipazione al cult Animal House, nei panni della goffa matricola Kent “Flounder” Dorfman, ruolo che riprese nella sit-com Delta House. Negli anni '80, Furst aveva interpretato una serie di ruoli in film come Follia di mezzanotte, I ragazzi dell'accademia militare, Terrore in città (accanto a Chuck Norris), Riunione di classe, The Day After - Il giorno dopo e 4 pazzi in libertà. Contemporaneamente aveva coltivato una carriera in TV, apparendo nel pluripremiato medical drama A cuore aperto e in Babylon 5. Negli ultimi anni aveva lavorato anche come doppiatore (La sirenetta II - Ritorno agli abissi e la serie Buzz Lightyear of Star Command). Aveva anche diretto episodi di Babylon 5 e diversi film per la TV. Si era ritirato dalle scene nel 2006.

“Steve ha una lunga lista di successi – hanno dichiarato i figli Nathan e Griffith – Era noto nel mondo come un attore e filmmaker brillante e prolifico, ma per la sua famiglia e molti cari amici era anche un caro marito, padre e un amico generoso, che sarà sempre ricordato con affetto”.