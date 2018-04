Addio a R. Lee Ermey, è morto il sergente di Full Metal Jacket

Ermey era stato inizialmente reclutato come consulente tecnico sul set di Kubrick, ma il regista ha cambiato idea quando ha visionato un filmato in cui l'attore urlava alle comparse nei panni del sergente. A quel punto Kubrick aveva trovato il suo Hartman:. Una cosa rarissima per il modus operandi di Kubrick, ancora più rara se si considera che all'attore bastavano due o tre ciak per completare una scena, un po' tutto il contrario della filosofia del regista noto per i sessanta ciak che richiedeva agli altri attori.La carriera di Ermey è composta da una sessantina di ruoli. Al cinema lo ricordiamo nei panni del capitano in, lo stesso uomo che mette insieme la coppia Freeman e Pitt per risolvere il caso del serial killer dei sette peccati capitali. Tra i suoi ruoli anche quello del padre di una delle vittime di Sean Penn in, e quello di uno sceriffo tutt'altro che raccomandabile nel remake di. Nel 1996 lo abbiamo visto in un cameo spassoso in Sospesi nel tempo di Peter Jackson dove ha ripreso in maniera ufficiosa il ruolo del sergente di Full Metal Jacket, questa volta stazionato in un cimitero in cui dava ordini ai morti che non avevano ancora lasciato la dimensione terrestre.