Addio a  Powers Boothe, attore caratterista celebre per i ruoli da duro

NOTIZIE

Aveva 68 anni. Lo ricordiamo soprattutto nelle serie Nashville, Agents of the SHIELD e Deadwood

15.05.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Nashville, Agents of the SHIELD e Deadwood. Aveva 68 anni.



L'annuncio della morte è stato fatto dalla sua publicist Karen Samfilipo: E' morto l'attore Powers Boothe , caratterista celebre per aver interpretato svariati ruoli da duro e altrettanti cattivi sul grande schermo e in televisione, dove lo ricordiamo soprattutto nelle serie. Aveva 68 anni.

"Powers è morto stamani nel sonno per cause naturali. Ci sarà un funerale in privato in Texas, il suo stato natale. Una celebrazione in suo onore è al momento considerata per una data futura".



Boothe ha iniziato a recitare nel 1980 e la sua carriera ha subito spiccato il volo quando in quello stesso anno ha vinto un Emmy come migliore attore per la miniserie La tragedia della Guyana (Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones).