Addio a Pamela Gidley, è stata la prima vittima di Twin Peaks

La modella e attrice aveva 52 anni: David Lynch la ha diretta in Fuoco cammina con me

30.04.2018 - Autore: Pierpaolo Festa



Twin Peaks. Pamela Gidley, celebre per aver interpretato il ruolo di Teresa Banks in

Addio a un altro volto di, celebre per aver interpretato il ruolo diin Fuoco cammina con me , è morta nella sua casa del New Hampshire. Aveva 52 anni. Le cause della morte non sono state ancora rivelate. L'attrice è morta due settimane fa ma la sua famiglia lo ha comunicato solo ieri, 29 aprile, con un necrologio dove si legge che si è spenta "in pace nel sonno lo scorso 16 aprile".

Prima di diventare attrice Pamela Gidley ha iniziato la sua carriera come modella a New York City. Il suo debutto al cinema è arrivato nel 1986 con Corsa al massacro (Thrashin’) dove recitava al fianco di Josh Brolin e Sherilyn Fenn (la Audrey Horne di Twin Peaks). Al cinema la ricordiamo anche nel film di fantascienza Bambola meccanica modello Cherry 2000 (1988). Ha lavorato anche in TV sui set di serie come Macgyver e CSI. Crime Scene Investigation dove interpretava il ruolo di Teri Miller.

L'attore Josh Brolin, attualmente nei cinema con Avengers: Infinity War, ha ricordato la Gidley con un post su Instagram, definendola "una persona brillante e veramente spiritosa".