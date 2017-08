Addio a Mireille Darc, icona del cinema francese e grande amore di Alain Delon

NOTIZIE

28.08.2017 - Autore: La redazione



Mireille Darc, attrice e icona del cinema francese - collaboratrice frequente di

, attrice e icona del cinema francese - collaboratrice frequente di Georges Lautner Alain Delon , è morta a Parigi nella notte di domenica. Aveva 79 anni. Era nata a Tolone il 15 maggio 1938.

Il suo ruolo più celebre è stato quello di Christine in Alto, biondo e...con una scarpa nera (19729, commedia diretta da Yves Robert in cui sfoderava una mise sexy con la schiena scoperta (foto in alto).



La Darc ha lavorato con Delon in diversi film, inclusi Per favore chiudete le persiane (1965) Addio Jeff (1969), Borsalino (1970) e L'ultimo giorno d'amore (1977). E' stata sentimentalmente legata a Delon dal 1968 al 1983. Nel 2007 i due sono tornati a recitare insieme sui palcoscenici di Parigi in un allestimento de I ponti di Madison County.



La Darc ha anche lavorato con registi come Edouard Molinaro, Jacques Deray, Roger Vadim and Jean-Luc Godard. Negli anni Novanta ha deciso di prendersi una pausa dal cinema, e si è dedicata alle serie televisive. E' diventata anche regista: ha infatti diretto alcuni documentari per la TV.



Un anno fa è stata colpita da una serie di ictus. E' stato il marito, Pascal Desprez, a rivelare che negli ultimi giorni l'attrice era entrata in coma.