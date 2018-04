Addio a Milos Forman, regista di Qualcuno volò sul nido del cuculo

NOTIZIE

Si è spento a 86 anni il grande regista ceco. Diresse anche Amadeus e Man on the Moon

14.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Forman si era trasferito negli Stati Uniti nel 1968, dopo l'invasione sovietica della Cecoslovacchia. In patria aveva già diretto diversi film, tra cui il satirico Gli amori di una bionda. Il suo primo film americano fu Taking Off, ma fu il successivo Qualcuno volò sul nido del cuculo a cementare la sua carriera americana. Il film, tratto dal romanzi Ken Kesey, vinse i cinque Oscar principali – film, regia, attore (Jack Nicholson) e attrice protagonista (Louise Fletcher), sceneggiatura non originale.

Un trionfo che Forman replicò con Amadeus, vincendo otto Oscar, incluso il suo secondo premio come regista. Poi, Forman non fu più in grado di ripetersi a quei livelli di riconoscimento. Ma le altre sue opere non sono certo da meno: Hair, Ragtime, ma anche Larry Flynt – Oltre lo scandalo e l'ottimo Man on the Moon, biopic del comico Andy Kaufman interpretato da Jim Carrey. Sulla lavorazione di quest'ultimo è recentemente uscito il documentario Jim & Andy: The Great Beyond, che getta luce sul rapporto conflittuale tra Carrey e Forman sul set.