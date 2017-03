Addio a Darlene Cates, mamma di Buon compleanno Mr. Grape. Leonardo DiCaprio la ricorda su Facebook

È morta, attrice celebre per il ruolo della mamma obesa in Buon compleanno Mr. Grape . Aveva 69 anni.Era nata a Berger in Texas il 13 dicembre del 1947. Il dramma, diretto da Lasse Hallstrom e interpretato anche da, ha segnato il suo debutto nel cinema. Era il 1993 e ventiquattro anni dopo il suo personaggio in quel film non è stato dimenticato. La breve carriera della Cates è continuata con qualche apparizione in programmi e film per la TV.A dare la notizia delle morte è stata la figlia,, tramite un post su Facebook dove ha scritto che la madre si è spenta in pace, nel sonno, nella giornata di domenica, 26 marzo. "Troviamo conforto nel fatto che abbia smesso di soffrire e che adesso si trovi tra le braccia del nostro padre celeste, un abbraccio che lei interrompe solo per danzare con il nostro salvatore, Gesù. La danza era un qualcosa di cui lei parlava tanto".