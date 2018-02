Addio a Lewis Gilbert, regista di Alfie e 007

È morto il 23 febbraio a 97 anni e la notizia della sua scomparsa è stata diffusa solo ora. Probabilmente il suo lavoro più celebre è Alfie , amatissima commedia con Michael Caine che fu candidata a cinque Oscar e contribuì a trasformare il suo protagonista in una star internazionale. Ma Gilbert è noto anche per la regia di tre film della saga di James Bond 007: il primo fu Si vive solo due volte (1967), quinto film della saga (scritto da Roald Dahl ) e penultimo con Sean Connery. Gilbert tornò poi per dirigere due volte Roger Moore ne La spia che mi amava (1977) e Moonraker – Operazione spazio (1979).