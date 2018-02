Addio a John Mahoney, “papà” di Frasier

NOTIZIE

Scomparso a 77 anni il caratterista. Era noto per Frasier, ma era apparso anche in moltissimi film, tra cui Non per soldi... ma per amore e Barton Fink

06.02.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



John Mahoney , caratterista veterano noto soprattutto per il ruolo di Martin Crane in Frasier , è morto domenica in un ospizio di Chicago. Aveva 77 anni.

In Frasier, Mahoney interpretò il padre del protagonista Kelsey Grammer per tutte le undici stagioni della serie, dal 1993 al 2004. Il ruolo gli regalò un premio SAG, due nomination agli Emmy e due ai Golden Globe. Nato a Blackpool, nel Lancashire, Inghilterra, luogo in cui la sua famiglia originaria di Manchester era stata evacuata durante la guerra, Mahoney si trasferì negli Stati Uniti per seguire la sorella, che aveva sposato un americano, e infine divenne cittadino americano servendo anche nell'esercito. Diventò attore a tempo pieno a quarant'anni e si dedicò subito alla carriera teatrale, che gli fruttò un Tony Award nel 1986 per The House of Blue Leaves di John Guare.

Ultimamente era apparso in TV nelle serie Hot in Cleveland e In Treatment. Al cinema lo abbiamo visto in classici come Stregata dalla luna, Frantic, Betrayed, Non per soldi... ma per amore, Barton Fink, Nel centro del mirino, Mister Hula Hoop e Il presidente – Una storia d'amore.

Fonte: Variety