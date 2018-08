Addio a Jimmy il Fenomeno, popolare caratterista della commedia italiana

NOTIZIE

È scomparso il 6 agosto a 86 anni Jimmy il Fenomeno, all'anagrafe Luigi Origene Soffrano. Caratterista del cinema comico e della commedia italiana tra gli anni '60 e '90, l'attore ha alle spalle una lunghissima filmografia e ruoli più o meno di rilievo in molti film di culto.

Nato nel 1932 a Lucera, il provincia di Foggia, Jimmy il Fenomeno iniziò a lavorare come attore nel 1958 e proseguì per quarant’anni, fino a Jolly Blu, il film degli 883 uscito nel 1998. Il suo ultimo credito vero risale però al 2006: si tratta di un corto intitolato Jimmy e i suoi fenomeni.

Vacanze di Natale '91, da I ragazzi della 3a C. Lo abbiamo visto inoltre in L’esorciccio, Innamorato pazzo, La banda del gobbo, Delitto a Porta Romana, Il ragazzo di campagna, Superfantozzi, Fantozzi in Paradiso. Con Abatantuono, oltre a Eccezzziunale… veramente, ha recitato in Attila flagello di Dio, I fichissimi, Viuuulentemente mia. Ha interpretato inoltre diverse commedie sexy come L'insegnante va in collegio, La liceale nella classe dei ripetenti, L'insegnante viene a casa, La soldatessa alle grandi manovre. Negli anni '80, infine, è approdato in TV grazie ad Antonio Ricci lavorando al Drive In come spalla di Ezio Greggio. In questo lasso di tempo, Soffrano ha interpretato di tutto, da Fantozzi , da Eccezzziunale… veramente . Lo abbiamo visto inoltre in. Con Abatantuono, oltre a Eccezzziunale… veramente, ha recitato in. Ha interpretato inoltre diverse commedie sexy come. Negli anni '80, infine, è approdato in TV grazie ad Antonio Ricci lavorando alcome spalla di Ezio Greggio.

Era inoltre considerato un portafortuna da presidenti, procuratori e impiegati del mondo del calcio ed era diventato una sorta di mascotte della Lega Calcio. Nel 2010 aveva fatto appello allo stato e ai suoi fan per avere un aiuto: con la pensione non riusciva nemmeno a pagarsi la residenza presso un istituto per anziani.