NOTIZIE

Addio a Frank Doubleday, storico cattivo in 1997: Fuga da New York di Carpenter

31.05.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Frank Doubleday, attore specializzato nell'interpretare villain, apparso in due iconici film di John Carpenter: 1997: Fuga da New York e Distretto 13: Le brigate della morte. Probabilmente il suo nome non vi dirà nulla, ma vi basterà vederlo in faccia per capire chi fosse, attore specializzato nell'interpretare villain, apparso in due iconici film di

Frank Doubleday, padre delle attrici Portia Doubleday (Mr. Robot) e Kaitlin Doubleday (Nashville, Empire), è morto lo scorso 3 marzo nella sua casa di Los Angeles, in seguito a complicazioni dovute a un cancro all'esofago. La moglie Christina Hart lo ha fatto sapere solo adesso a The Hollywood Reporter.

Il suo ruolo più celebre è senz'altro quello di Romero, braccio destro di Duke in Fuga da New York (1981). Interpretazione che, stando a Kurt Russell, stabilì il tono del film. Doubleday ha dichiarato in passato di aver “completamente creato il ruolo da solo”. “John mi diede libertà creativa totale. La voce e il look furono mie idee”. “Il mio modo di atteggiarmi fu improvvisato. Una volta che hai creato un personaggio ed è sotto la tua pelle, il comportamento viene in maniera naturale”.

La sua prima collaborazione con Carpenter fu però nel secondo film del regista (se contiamo Dark Star, altrimenti addirittura il primo), Distretto 13 (1976). Là interpretava il criminale senza scrupoli che spara a una bambina, uccidendola. Una scena leggendaria che ancora oggi è un considerevole pugno nello stomaco.

Doubleday ha anche una discreta filmografia televisiva, con ruoli in serie culto come Charlie's Angeles, L'incredibile Hulk, CHiPs, Hill Street giorno e notte e Ralph Supermaxieroe. È inoltre apparso nei film Space Rage e Dentro la notizia. Era da più di vent'anni, comunque, che non lavorava più.

Fonte: The Hollywood Reporter