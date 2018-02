Addio a Emma Chambers, la sorella di Hugh Grant in Notting Hill

Era la Honey di Notting Hill , e così ormai la ricorderemo per sempre. A soli 53 anni è infatti deceduta, l'attrice inglese di Doncaster (nella contea del South Yorkshire), che nel celebre film interpretava la simpatica sorella del William Thacker di Hugh Grant . Il quale è stato tra i primi a ricordarla e commentare la tragica news twittando dal proprio account ufficiale,La morte - sopraggiunta per cause naturali, come comunicato dall'agente della donna - risale però allo, e solo a distanza di giorni è stata resa pubblica. Forse per volontà del marito, il collega Ian Dunn.Ma il prossimo protagonista della serie gay di Stephen Frears (A Very English Scandal) non è stato il solo a 'condividere' il proprio dolore. Alla sua voce si sono aggiunte anche quelle dello stesso agente John Grant (), la critica Emma Freud () e la sua compagna nella serie che la rese nota nel Regno Unito,, Dawn French ().