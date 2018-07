Addio a Carlo Vanzina, scomparso a 67 anni il titano della commedia italiana

A dare la notizia sono stati la moglie Lisa e il fratello, e collaboratore, Enrico Vanzina. “Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale, dopo una lotta lucida e coraggiosa contro la malattia – si legge nel comunicato – ci ha lasciati il grande regista Carlo Vanzina amato da milioni di spettatori ai quali, con i suoi film, ha regalato allegria, umorismo e uno sguardo affettuoso per capire il nostro Paese”.

Figlio di Steno , alias Stefano Vanzina, ha sempre lavorato insieme al fratello Enrico, sceneggiatore dei suoi film. Vanzina si fece le ossa lavorando come assistente di Mario Monicelli e del padre, ed esordì alla regia nel 1976 con. A questo seguirono i primi successi con protagonista Diego Abatantuono – i cult– e in seguito i film vacanzieri che ne fecero la fortuna. Il primo fu Sapore di mare (1983), di cui Vacanze di Natale (uscito pochi mesi dopo) fu la versione invernale. Ma fu questo modello ad attecchire e diventare fenomeno di costume per tutti gli anni Novanta e il primo decennio di Duemila.