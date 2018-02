Addio a Bud Luckey, il papà di Woody di Toy Story

A volte gli eroi passano in secondo piano, lavorando dietro le quinte instancabilmente ma senza mai farsi troppo notare. È il caso di, animatore candidato all'Oscar per il corto Pixar, morto a 83 anni dopo una lunga malattia. Luckey aveva alle spalle una carriera nell'animazione lunga più di cinquant'anni. Tra le tante cose, ha anche disegnato l'aspetto di Woody, il cowboy di Toy Story

Per la Pixar ha lavorato anche come doppiatore, dando la voce a Rick Dicker, il capo del programma di protezione supereroi ne Gli Incredibili , e a Chuckles, il clown depresso di Toy Story 3 . È stato inoltre Ih-Oh in. Ma verrà ricordato soprattutto per aver creato, insieme al parolieree al compositore, i segmenti animati diche hanno insegnato a generazioni di bambini a contare.