Ad Astra: Brad Pitt astronauta nel film di fantascienza di James Gray?

Ora che il sequel di World War Z è stato rimandato a data da destinarsi, Brad Pitt ha un posto libero nella sua agenda che sta già cercando di riempire. Potrebbe, infatti, collaborare finalmente con James Gray nel suo prossimo film di fantascienzaLa storia è quella di un astronauta lievemente autistico, Roy McBride (il potenziale ruolo di Pitt), che si imbarca in una missione verso Nettuno alla ricerca di suo padre, scomparso nel nulla vent'anni prima nel corso di una spedizione alla ricerca della vita extraterrestre. “Vorrei tentare di fare qualcosa di specifico e piuttosto diverso – ha dichiarato Gray a proposito di Ad Astra – L'idea è fare un film che sia quasi tutto basato su verità scientifiche e sia ambientato interamente nello spazio. Ho letto che la NASA cercava persone emotivamente 'poco sviluppate' per il viaggio verso Marte, perché starsene rinchiusi per un anno e mezzo è molto difficile. Per cui, incapace di tollerare lo spazio profondo. Quindi una sorta di esaurimento nervoso nello spazio, girato quasi come fossero filmati dell'Apollo”.Le riprese dovrebbero iniziare in estate. Gray ha scritto la sceneggiatura con(Fringe). Per Pitt e Gray sarà finalmente l'occasione di collaborare: ci hanno provato diverse volte, da I padroni della notte al progetto cancellato The Grey Man , e fino a The Lost City of Z , prodotto dalla Plan B di Pitt ma il cui ruolo principale la star ha infine ceduto a Charlie Hunnam.Fonte: Deadline