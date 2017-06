NOTIZIE

Il regista de La vita di Adele metterà all'asta svariati memorabilia della sua carriera per finanziare la post-produzione di Mektoub is Mektoub

Abdellatif Kechiche vende la Palma d'Oro per finanziare il suo nuovo film

08.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



A quanto pare, Kechiche si è ritrovato senza fondi durante il montaggio del film, quando la banca che finanziava il progetto ha bloccato il credito. Per evitare di rimandare l'uscita del film, Kechiche ha dunque deciso di vendere all'asta una serie di memorabilia della sua filmografia. La notizia è stata ufficialmente comunicata dalla compagnia di produzione francese Quat’Sous: “Per raccogliere i fondi necessari per completare la post-produzione senza ulteriori ritardi, […] Quat’Sous metterà all'asta memorabilia legati al lavoro di Kechiche. Gli oggetti offerti andranno dalla Palma d'Oro (Festival di Cannes 2013) ai dipinti a olio che hanno avuto un ruolo centrale in La vita di Adele”.