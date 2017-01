A United Kingdom, in esclusiva lo spot di uno dei film più romantici del 2017

NOTIZIE

16.01.2017 - Autore: La redazione



Vi presentiamo in esclusiva il nuovo spot dal film in arrivo nei cinema a partire dal 2 febbraio:







A United Kingdom, diretto dalla londinese Amma Asante , riunisce la Pike e Oyelowo dopo che entrambi hanno interpretato ruoli di supporto in Jack Reacher: La prova decisiva , al fianco di Tom Cruise.

Il nuovo film è tratto dal libro di Susan Williams, Colour Bar: "Ricordo molto chiaramente quando il produttore mi si è avvicinato sul set e mi ha dato il libro - dice Oyelowo - Sono stato colpito dall'immagine di copertina che ritraeva Seretse e Ruth molto felici. Non sapevo nulla di loro. Non avevo idea che lui fosse un principe africano. Leggendo il libro sono rimasto inebriato dal potere che il loro amore così forte aveva avuto sulle convenzioni politiche e sociali del tempo. Ruth non era cresciuta in una famiglia attiva in ambito politico e interessata alle questioni razziali, per questo ho capito che il loro amore era puro come un diamante e permettendo loro di affrontare tutti i pregiudizi che incontrarono una volta sposati. Da quando ho conosciuto questa storia, l'idea di farne un film mi ha ossessionato. Sono orgoglioso di essere africano e come attore cerco delle storie africane da portare sullo schermo."

A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia arriverà nei cinema dal 2 febbraio distribuito da VIDEA.