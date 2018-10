A Star Is Born verso l'Oscar, ecco il film che ha cambiato la vita a Lady Gaga e Bradley Cooper (video)

NOTIZIE

"Questo film mi ha cambiato la vita. Punto. E questo grazie alla persona che sto per presentarvi. E che voglio ringraziare: Lady Gaga!" - Bradley Cooper, Festival di Toronto 2018.

E' appena arrivato nei nostri cinema A Star is Born, la storia d'amore che cerca e ottiene le lacrime di chi sta a guardare. E che con molte probabilità ritroveremo tra i primi posti nella corsa ai prossimi Oscar, specialemente nelle categorie di migliore attore e migliore attrice protagonista, ovvero Bradley Cooper e Lady Gaga. Il film è l'opera prima da regista di Cooper, già nominato all'Oscar come attore per tre volte in occasione de Il lato positivo, American Hustle e American Sniper. Ma questo suo nuovo film è il più personale.

A Star Is Born è la quarta versione della storia d'amore creata inizialmente nel 1937 con E' nata una stella, dramma interpretato da Janeth Gaynor e Fredric March. Nel 1954 è arrivato il film con Judy Garland e James Mason e nel 1976 nella versione con Barbra Streisand e Kris Kristofferson.



A Star Is Born segna il primo ruolo da protagonista di Lady Gaga, ma la musicista aveva già lavorato sui set: era stata parte integrante di American Horror Story: Hotel e aveva lavorato con Robert Rodrigeuz in due piccoli ruoli nei sequel Machete Kills e Sin City - Una donna per cui uccidere. Ma il film di Cooper potrebbe consacrare l'artista anche al cinema una votla e per tutte: "Sono una ragazza italo-americana della East Coast, da New York. Sognavo di fare l'attrice ma quando non ce l'ho fatta ho mollato e ho inseguito la carriera nel canto. E oggi sono qui perché Bradley Cooper ha creduto in me. E questo è anche il tema del film, credere in qualcuno e l'effetto che questo provoca sull'animo umano".



A Star Is Born è distribuito nei cinema da Warner Bros.