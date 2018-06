A Quiet Passion, una clip esclusiva dal capolavoro annunciato sulla vita di Emily Dickinson

lo ha definito The New Yorker, "uno dei film più affascinanti e straordinari di quest’anno" secondo altri, che plaudono in maniera unanime all'interpretazione di Cynthia Nixon ("superba" per The Guardian, "semplicemente magnifica" per Rolling Stone), protagonista del film di Terence Davies, A Quiet Passion , sulla vita della. E del quale vi presentiamonella quale si svela l'approccio alla religione della celebre autrice di Amherst, Massachusetts, e i suoi piani per un eventualeNel cast, al fianco della Nixon - già icona femminista in Sex & the City nel ruolo dell’avvocatessa Miranda e oggi candidata democratica per il ruolo di governatore di New York - si segnala anche la presenza di Premio Oscar® Keith Carradine Jennifer Ehle (Orgoglio e Pregiudizio, Il discorso del re) e Emma Bell (The Walking Dead, Final Destination) nel ruolo di Emily da giovane. Pedine fondamentali per ildiretto dal regista e sceneggiatore inglese Terence Davies (Voci lontane… sempre presenti, La casa della gioia) che trova, in questo controverso personaggio, un ottimo spunto per mettere a frutto il suo passato di fine conoscitore dell’animo femminile. E che è appena statodal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI con la seguente motivazione:Di seguito ladel film: