A Los Angeles verrà acceso il Bat-segnale per salutare Adam West

Il Bat-segnale sarà acceso per davvero, nei cieli di Los Angeles. Non si tratta delle riprese di Justice League ma di un omaggio al Batman più amato di sempre, Adam West scomparso il 9 giugno scorso all'età di 88 anni. Il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti e il capo della polizia Charlie Beck presiederanno alla cerimonia. L'evento sarà aperto alla cittadinanza e si terrà al municipio di Los Angeles alle 21.00 ora locale. Il Bat-segnale verrà dunque acceso e si staglierà nei cieli della metropoli nel corso della notte.

Adam West è celebre per aver interpretato Batman e il suo alter ego Bruce Wayne nella storica serie anni '60, un gioiello della cultura pop. La serie durò solo tre stagioni, ma fu sufficiente per proiettare West nella memoria collettiva. La sua co-star, che nella serie interpretava Robin, nei giorni scorsi ha scritto: “La gente chiedeva sempre ad Adam se sentisse di essere rimasto intrappolato in un ruolo, se Batman gli avesse rovinato la carriera. Ma io so che lo amava. Amava essere una star”. “Adam West ha semplificato il concetto di eroismo – ha scritto invece Ben Affleck , il nuovo Batman del cinema – Essere gentili, divertenti e rimanere sempre una gran brava persona. Grazie per averci mostrato come si fa”.