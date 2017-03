A Ghost Story: Casey Affleck muore e torna da fantasma nel primo ipnotico trailer

Questa la sinossi ufficiale di A Ghost Story:



Un fantasma (Affleck) osserva silenziosamente la sua vedova in lutto (Mara) all'interno della loro amata casa. Lowery ha già diretto Affleck e la Mara nel dramma Senza santi in paradiso (2013). Il suo film più recente, invece, è stato Il drago invisibile , kolossal per famiglie che la Disney ha distribuito sugli schermi la scorsa estate,.