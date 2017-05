60 anni dopo: dieci motivi per riguardare Le notti di Cabiria 

Le notti di Cabiria vinse, per la seconda volta dopo il La strada dell'anno precedente. Un 'uno-due' che aprì le porte della leggenda al regista di Rimini, che con questo film raccolse anche i David di Donatello come miglior regista e miglior produttore, i quattro Nastri d'argento come regista del miglior film e per la miglior attrice protagonista (Giulietta Masina), la miglior attrice non protagonista (Franca Marzi) e il miglior produttore (Dino De Laurentiis), oltre al Premio del Festival di Cannes 1957 per l'interpretazione della Masina e il Premio speciale OCIC a Federico Fellini.Cabiria è, che riprende un personaggio apparso in Lo sceicco bianco del 1952, ma il suo nome viene dal "primo kolossal" del nostro cinema, come lo definì Rai Storia: Il film di Giovanni Pastrone datato 1914 le cui scenografie sono ancora conservate al Museo del Cinema di Torino e che - con la storia della piccola bambina romana rapita dai cartaginesi - influenzò persino la neonata Hollywood. Ma soprattutto è la musa, oltre che la moglie, di Federico Fellini. Un volto, più che un personaggio, ricorrente; un'anima nella quale il mondo onirico del regista si è sempre specchiato ritrovandovi realtà e umanità.Da molti definita una versione (quando non "caricatura") femminile di Charlot, la piccola Cabiria è una ingenua in cerca di affetto, spontanea e sognatrice ricorda in realtà più ildel finale di Luci della città che Il Monello…E quello stesso sorriso tra le lacrime è quello che ama citare a sorpresa, che in una vecchia intervista dichiarò: "C’è un film che ha segnato la mia vita: Le notti di Cabiria di Federico Fellini. Io ritengo quel film il suo capolavoro… Per me il cinema è quello, non me ne frega niente dello schifo che qualcuno vuole raccontare. A me interessa l’umanità della vita". E se lo dice Checco…A buon titolo inserito nella lista dei- realizzata dalle Giornate degli Autori all'interno della Mostra del cinema di Venezia, con la collaborazione di Cinecittà Holding e il sostegno del Ministero dei Beni Culturali, e stilata da nostri stimati critici e cineasti - è una delle "pellicole che hanno cambiato la memoria collettiva del Paese tra il 1942 e il 1978". Ma prima ancora era stato incluso anche nella "Great Movies List" di Roger Ebert e nei "1001 Movies You Must See Before You Die" di Steven Schneider, oltre a essere il "Miglior Film" mai visto - almeno fino al 1957 - dal grande François Truffaut Come d'uso all'epoca (vedi tante commedie di Totò, ma anche gli spogliarelli di La dolce vita o gli esempi di Luci del Varietà ), nel film si può ammirare un esempio classico di. Si tratta del numero didell’ipnotista, insieme agli altri uno degli elementi che determinarono il successo di pubblico di Fellini e contemporaneamente la manifestazione che questi aveva per attori,e tutti i personaggi di quel mondo.Secondo alcuni, il film può considerarsi l'ultimo film di Fellini - prima della svolta di La dolce vita - a "conservare un andamento lineare, quasi verista".Non una novità nei film del regista, visto che i due hanno sempre collaborato (come dimostrano 8½, La dolce vita, La strada, Amarcord, Satyricon, Boccaccio 70, Il Casanova, Giulietta degli Spiriti, Roma, I vitelloni, Tre passi nel delirio, Il bidone, Lo sceicco bianco, I Clowns e Prova d'orchestra), ma le- tra le più belle di sempre - meritano una doverosa citazione in questo elenco.Un film storico, anche dal punto di vista tecnico. E che segnò uno spartiacque nel mestiere di Montatore. Questo grazie alla creazione della speciale(Catozzo Incollatrici Rapide) da parte di, a lungo braccio destro di Fellini e che ideò la sua incollatrice per pellicole, la 'pressa Catozzo' (che nel 1990 gli valse l'Oscar speciale per il Technical Achievement Award), proprio per lavorare a questo titolo.Presentato in forma 'completa' al Festival di Cannes, il film venne poi(salvo poi esser 'restaurato' con l'aggiunta dei sette minuti mancanti nel 1998). Lo stesso Fellini ricordava così l'accaduto nel libro Federico Fellini, Intervista sul cinema a cura di Giovanni Grazzini: