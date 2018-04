213 milioni di dollari in 20 giorni, la Paramount annuncia il sequel di A Quiet Place - Un posto tranquillo 

NOTIZIE

26.04.2018 - Autore: Pierpaolo Festa



17 milioni di dollari di costo. 213 milioni d'incasso in tutto il mondo, 138 di questi solo negli USA. Sono queste le cifre che l'horror A Quiet Place - Un posto tranquillo ha guadagnato in soli venti giorni (è uscito in tutto il mondo all'inizio di aprile), un trionfo che ha portato la Paramount Pictures ad annunciare immediatamente un sequel.



Cercacinema: vai alla scheda di A Quiet Place - Un posto tranquillo per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo



Il film diretto da Jim Gianopulos ad annunciarlo in occasione dell'evento CinemaCon di Las Vegas: "Stiamo già lavorando al progetto con gli sceneggiatori - ha dichiarato - Se mi aveste detto cinque anni fa che un film praticamente muto interpretato dal tipo simpatico di The Office sarebbe stato un successo enorme alla Paramount, allora avrei risposto: 'Be' è un'ottima ragione per lavorare alla Paramount'". . Sono queste le cifre che l'horrorha guadagnato in soli venti giorni (è uscito in tutto il mondo all'inizio di aprile), un trionfo che ha portato la Paramount Pictures ad annunciare immediatamente un sequel.Il film diretto da John Krasinski e interpretato da Emily Blunt avrà dunque un seguito. E' stato il CEO della Paramountad annunciarlo in occasione dell'evento CinemaCon di Las Vegas: "Stiamo già lavorando al progetto con gli sceneggiatori - ha dichiarato - Se mi aveste detto cinque anni fa che un film praticamente muto interpretato dal tipo simpatico di The Office sarebbe stato un successo enorme alla Paramount, allora avrei risposto: 'Be' è un'ottima ragione per lavorare alla Paramount'".

Bryan Woods e Scott Beck hanno rivelato di avere già tanto materiale da esplorare per il sequel.



A Quiet Place è ambientato nel bel mezzo di un'invasione aliena: un'apocalisse che sullo schermo vediamo attraverso gli occhi di una famiglia che cerca di sopravvivere. Per farlo dovranno rimanere in silenzio, dato che i mostruosi extra-terrestri sono non vedenti ma hanno un udito avanzato.



Leggi la recensione di A Quiet Place

Non è ancora chiaro se Krasinski tornerà alla regia e se la moglie Emily Blunt sarà ancora la protagonista del film. Difficile a dirsi, considerati gli impegni degli attori. Gli sceneggiatori del filmhanno rivelato di avere già tanto materiale da esplorare per il sequel.A Quiet Place è ambientato nel bel mezzo di un'invasione aliena: un'apocalisse che sullo schermo vediamo attraverso gli occhi di una famiglia che cerca di sopravvivere. Per farlo dovranno rimanere in silenzio, dato che i mostruosi extra-terrestri sono non vedenti ma hanno un udito avanzato.

Il film è un'ottimo b-movie che strizza l'occhio al miglior cinema di Shyamalan: l'augurio è quello che lo Studio non forzerà la mano velocizzando i tempi di produzione del sequel, ma si assicurerà di sviluppare un nuovo progetto all'altezza del primo. Di solito i seguiti forniscono più informazioni rispetto ai capitoli originali, ma forse è proprio la mancanza di informazioni uno dei punti vincenti del film di Krasinski che si apre in medias-res, all'ottantanovesimo giorno di un'invasione aliena di cui ci viene rivelato molto poco.



Il sequel di A Quiet Place è nelle fasi iniziali di sviluppo e non ha ancora una data di uscita.



Il film è distribuito nei cinema italiani dalla 20th Century Fox.