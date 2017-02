150 milligrammi, in una clip esclusiva la storia vera della nuova Erin Brockovich

racconta la regista Emmanuelle Bercot , parlando di Irène Frachon, protagonista del suo 150 milligrammi , nelle sale italiane dall'. Una sorta di "nuova Erin Brockovich ", interpretata dalla brillante(Westworld), che vediamo nella- in cui emerge la professionalità, l’etica e l’umanità di Irene verso i suoi pazienti:Ispirato alla vera storia del medico Irène Frachon, il film racconta la sua, dopo aver scoperto un legame diretto tra una serie di morti sospette e l'assunzione del farmaco, in commercio da oltre trent’anni. Irene si è battutaper etica professionale, mettendo a rischio carriera e vita familiare perché venisse fuori la verità e le persone venissero tutelate., di impegno sociale e professionale,nella quale troviamo la donna affiancata da Charlotte Laemel e da Benoît Magimel , nel ruolo di un ricercatore dell’ospedale che decide di aiutarla in questa difficile battaglia.- continua la Bercot, -