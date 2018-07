100 anni dalla nascita di Ingmar Bergman, cinque film per capire il suo cinema

. Resta per molti un punto di riferimento sia nello stile che nei contenuti, sempre di alto spessore morale. Ha influenzato i grandi del cinema moderno, dalla Nouvelle Vague in poi. Woody Allen gli rende omaggio in, quando con Diane Keaton dovrebbe andare a vedere L’immagine allo specchio . Ma tutto il versante “pensoso” dell’imprescindibile commediante americano ( Hanna e le sue sorelle Interiors ) è dichiaratamente ispirato a lui., svedese, è tra gli autori più prolifici di sempre, con oltre quaranta film per il grande schermo, sedici produzioni televisive e più di cento regie teatrali.