10 cose che non sapevi su Zach Braff

Un volto noto, più che per il suo esordio come Nick Lipton nel Misterioso omicidio a Manhattan di Woody Allen, ovviamente per il Scrubs - Medici ai primi ferri , ma Zachary Israel Braff da South Orange, New Jersey sembra aver trovato la propria dimensione soprattuttoCome dimostrano la regia di La mia vita a Garden State , con cui nel 2004 sorprese tutti (anche da interprete, al fianco di Natalie Portman, Ian Holm e Peter Sarsgaard) e quella più recente dell' Insospettabili sospetti con cui porta nelle nostre sale un trio di mostri sacri - Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin - impegnati in un Heist Movie molto particolare. Un remake, del film del 1979 di Martin Brest, ma con forti differenze, che conferma la sua poliedricità.Di Finley e Frank in Il grande e potente Oz di Sam Raimi, ma anche del buffo Chicken Little del 2005 (anche se per il mercato italiano la voce che sentimmo fu di Gabriele Cirilli). Solo una delleche questo quarantaduenne artista ha in serbo e nasconde, tra le quali abbiamo selezionato le seguenti dieci:Non fu facile per Braff farsi ascoltare, nel presentare la sceneggiatura del suo primo film ( La mia vita a Garden State , nel quale molti degli eventi narrati sono dichiaratamente una versione esagerata di fatti realmente accaduti allo stesso regista), tanto che nonostante avesse scelto di allegare una copia delle canzoni - da lui scelte una per una, accuratamente, e nell'ordine di ascolto - per il film ancora oggi sostiene che: ". Chiunque con un'agenda e un telefono a Los Angeles, disse di no".Nel 2006, dopo aver recitato indi Tony Goldwyn (remake del nostro L'ultimo bacio), partecipò con un cameo - interpretando l'impiegato in un rifugio per senzatetto - adello stesso Gabriele Muccino Venneper il Drue Valentine di Dawson's Creek , ruolo per il quale gli venne preferito Mark Matkevich.Ha frequentato lanello stesso periodo di Ahmed Best (voce di Jar Jar Binks), crescendo 'dietro l'angolo' di casa di Andrew ed Elisabeth Shue , studenti alla stessa scuola. Successivamente, divise l'esperienza della medesima film school con Janae Bakken, che lavorò con lui in Scrubs.È unsfegatato della serie tv Lost È grande, per il quale ha recitato negli ultimi due film - In Dubious Battle (2016) e, in un cameo, The Disaster Artist (2017) - e con il fratello del quale, Dave, ha lavorato nell'ultima stagione di Scrubs..Nel novembre del 2008 ha ottenuto il bsu un Cirrus SR20.La sua gamba destra è 0.3 cm più lunga della sinistra, scompenso che lo portò a soffrire dialla fine del 2006.Nel 2014, con il musical di Bullets Over Broadway (adattamento del film del 1994), tornò a lavorare su un testo didopo l'esperienza degli esordi. Da lui definita "Surreale" in seguito al racconto della sua esperienza:Nel 2009 ha aperto il ristorante, con il suo amico di scuola - e chef - Laurence Edelman.