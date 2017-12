Un gruppo di ragazzi di etnia xhosa si riuniscono su una montagna in una regione rurale del Sud Africa per assistere assistere all'ukwaluka, un rito tradizionale di circoncisione che segnerà il passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Tra di loro c'è anche Kwanda, un adolescente di Johannesburg l'unico a provenire da una famiglia benestante. Per questo viene schernito ed allontanato dagli altri ragazzi. Kwanda trova conforto e appoggio in Xolani. Ben presto Kwanda si accorge dell'attrazione tra Xolani e il burbero Vija. Xolani dovrà scegliere se continuare la sua storia d'amore clandestina o fare una scelta che può avere terribili ripercussioni.