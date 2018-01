The Miseducation of Cameron Post

"La diseducazione di Cameron Post" è incentrato su una ragazza che sogna di diventare la perfetta reginetta del liceo. La notte del ballo scolastico, però, viene beccata in macchina mentre fa sesso con un'altra compagna. A quel punto Cameron viene immediatamente inviata presso un centro terapeutico "di conversione". Un posto in cui vengono curati i giovani attratti dal loro stesso sesso. E viene sottoposta a metodi bizzarri attraverso i quali si prova a curare la sua omosessualità (uno di questi è farle ascoltare musica rock cristiana). Quell'ambiente però, le permette anche di sentirsi parte di una comunità gay, dove imparerà ad aprirsi con i propri colleghi. E a trovare il suo posto nella vita, in mezzo ai suoi amici emarginati.



VINCITORE DEL GRAN PREMIO DELLA GIURIA AL SUNDANCE FILM FESTIVAL 2018.