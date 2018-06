The Escape

Tara ama profondamente i suoi figli e per tutti quelli che la circondano, la sua vita è apparentemente perfetta. Ma Tara si sente intrappolata. Lei sa che manca qualcosa di fondamentale. Qualcosa di irrealizzato. Qualcosa di sconosciuto. Quando anche i suoi amici e la famiglia non riescono a capire la profondità della sua disperazione, le sue idee e sentimenti sono così travolgenti che lei deve scappare, per trovare un posto dove lei possa essere di nuovo se stessa. Intraprende un viaggio coraggioso e pericoloso, lasciando suo marito e abbandonando i suoi figli. Attraverso una serie di incontri pericolosi e incendiari, scopre la donna che è veramente, ciò che sente veramente e la vita che desidera davvero.