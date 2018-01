Cosa accade quando i morti viventi tornano a vivere? Il mondo è stato distrutto per anni da un virus che ha trasformato l'umanità in zombie cannibali, ma finalmente è stata trovata una cura che ha dato inizio al processo di reintegrazione sociale dei sopravvissuti. Tra di loro c'è anche Senan (Sam Keeley), un giovane perseguitato dal trauma delle terribili azioni che ha commesso mentre era infetto. Il protagonista viene accolto nella famiglia di sua cognata (Ellen Page) rimasta vedova. Lo seguiamo mentre cerca di ricominciare la sua vita. La società sarà pronta a riaccogliere Senan e quelli come lui? Oppure la paura e il pregiudizio riusciranno ancora una volta a distruggere la vita quotidiana?